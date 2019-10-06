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ERÜ’de “Türk- Rus İlişkileri” Konulu Panel

Erciyes Üniversitesi’nde, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Genç Adam Kulübü tarafından “Türk-Rus İlişkileri” konulu panel düzenlendi.

ERÜ’de “Türk- Rus İlişkileri” Konulu Panel

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele, AK Parti Kayseri Milletvekili ve MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen, MTTB Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Panelin açılış konuşmalarında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye ve Rusya’nın köklü devletler olduğunu söyledi.



AK Parti Kayseri Milletvekili ve MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel de, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemine değindi.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Panelde, Rusya Devlet Bakanlığı Akademisi Temsilcisi Talat Enveroviç Çetin, ERÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gaffar Mehdıyev ve Dr. Tekin Aycan Taşcı, Türkiye ve Rusya İlişkileri hakkında bilgiler verdiler.

İHA

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