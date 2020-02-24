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ERÜ’de yeni yurt yapılacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile beraber üniversite kampüsü içerisine açılacak, Genç Ofis ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)tarafından yapılması planlanan yeni yurt binaları yapımı için bir toplantı gerçekleştirdi.

ERÜ’de yeni yurt yapılacak

Rektörlük Toplantı Salonu’nda, Genç Ofis ve yeni yurt binalarının yapımı için Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile ilgili birim amirleri ve öğrenci temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Yapılması planlanan Genç Ofis ve KYK yurt binalarının arsa ve fizibilite çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı ile çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.
Genç Ofis projesi hakkında bilgiler veren Rektör Çalış, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereğince yapılması planlanan, Genç Ofis çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Belirlediğimiz bir alanda öğrencilerimizin, kariyer planlamaları için kolaylık sunacak olan genç ofis, sayesinde öğrencilerimiz, sanatsal ve sportif hizmetleri buralarda daha etkin kullanabilecekler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte ortak yürüteceğimiz bu projede tüm amacımız öğrencilerimizin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak” diye konuştu.

Açıklamasında kampüs içerisine Gençlik ve Spor Bakanlığı’na arsa tahsisi yapılarak, toplamda 2 bin öğrenci kapasitesine sahip, KYK Yurdu yapılacağının müjdesini de veren Rektör Çalış, “Öğrencilerimizin yurt imkânlarını daha da refah seviyeye ulaştırmak için KYK bünyesinde faaliyet gösterecek yurt projemiz bulunmaktadır. Üniversite olarak, arsa tahsisini yapacağımız yurtlarımız toplam 2 bin kişi kapasiteli olarak planlanmaktadır. Tüm öğrencilerimize iki projemizin de hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.



Haber: Selma Kara

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