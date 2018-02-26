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ERÜ’den 100. yılında Kudüs etkinliği

Türk Tarih Kurumu ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile 27 Şubat-02 Mart 2018 tarihleri arasında sergi, panel ve konferanslardan oluşan “100. Yılında Şehitlerimizin Anısına Kudüs Etkinlikleri” gerçekleştirilecek.

ERÜ’den 100. yılında Kudüs etkinliği

Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler bugün saat 14.00’daki sergi açılışı ile başlayacak. 14.30’da  Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray kırpık “Hazreti Ömer devrinden günümüze Kudüs kanunları”, 15.00’da ise Türk Tarih Kurumundan Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu ise “Birinci Haçlı Seferi’nde ve Kudüs’ün Haçlılar tarafından zaptedilmesi” konulu panel gerçekleştirilecek.
 
Etkinlikler kapsamında yarın 14.00’da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde Prof. Dr. Mehmet Şahin “Türk Dış Politikaları ve Kudüs”, Perşembe günü saat 14.00’da Prof. Dr. Cengiz Tomar “Modern Zamanda Kudüs” konusunu ele alırken,  02 mart Cuma günü ise  Doç. Dr. Talha Köse, “Kudüs Sorunu Neden Tıkandı? Nasıl çözülür?” konferansını gerçekleştirilecek.
 
Sergi 27 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında ERÜ’de ziyaretçilere açık olacak.
 
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