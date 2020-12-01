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ERÜ’den 17 Öğretim Üyesi 2019 “En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde Yer Aldı

Erciyes Üniversitesi’nden (ERÜ) 17 öğretim üyesi ScienceDirect PLOS Biology dergisinin yayınladığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı.

ERÜ’den 17 Öğretim Üyesi 2019 “En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde Yer Aldı

Stanford Üniversitesi’nden John Ioannidis ve ekibi tarafından;  yayın sayıları, atıf sayıları, h-indeksi, hm-indeksleri gibi farklı değişkenler kullanılarak oluşturulan ve PLOS Biology dergisinde yayımlanan 2019 yılı ilk yüzde 2’lik dilime giren “En Etkili Bilim İnsanları” listesine, ERÜ’den aşağıdaki tabloda isimleri verilen 17 öğretim üyesi girme başarısı gösterdi.
 

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alan öğretim üyelerini tebrik ederek, başarılar diledi. 

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Haber Merkezi

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