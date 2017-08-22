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ERÜ’den doğa dostu araç

Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından üretilen elektromobil araç, TÜBİTAK organizasyonunda Yerli Ürün Teşvik, Tasarım ve Verimlilik Ödülü’ne aday olacak.

ERÜ’den doğa dostu araç
Madeni yağ sektörünün lider firmalarından Opet Fuchs, güçlü Ar-Ge geleneği doğrultusunda inovatif projelere destek vermeye devam ediyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin oluşturduğu 24 kişilik ERUIDEEV Takımı, Opet Fuchs’un desteğiyle ürettiği elektromobil araçla 21-27 Ağustos tarihleri arasında 40 üniversiteden 51 farklı takımın katılım sağlayacağı, TÜBİTAK’ın Kocaeli’nde düzenleyeceği “Efficiency Challenge Electric Vehicle” yarışlarına hazırlanıyor.
 
“Geleceğe yatırım yapan gençleri destekliyoruz”
 
Opet Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan, yetenekli gençleri desteklemekten gurur duyduklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Türkiye’ye nitelikli insan kaynağı sağlama hedefimiz doğrultusunda inovatif bakış açısına sahip ve geleceğe yatırım yapan gençleri destekliyoruz.
 
Dış kabuktan, iç şasesine kadar Erciyes Üniversitesi laboratuvarında üretilen araç ile iki yıldır Tübitak yarışlarına katılan  ERUIDEEV Takımı bu yıl yerlilik, verimlilik ve tasarım kategorilerindeki başarı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
 
Kurum Haberi
 
 
 
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