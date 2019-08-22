ERÜ’DEN ÖNEMLİ BAŞARI Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Shanghai Ranking Consultancy tarafından ARWU (Academic Ranking of World Universities) 2019 Dünya Üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında 701-800 bandında ve Türkiye Üniversiteleri arasında 6 üniversite ile birlikte 2. sırada yer alarak önemli bir başarı gösterdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:30