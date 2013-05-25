ERÜ'lü Öğrencilerden Şanlıurfa'ya Kitap Yardımı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi bahçesinde düzenlenen kermese fakülte öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, evde yapıp getirdikleri birbirinden lezzetli yiyecekleri satıp, elde ettikleri gelirle, Şanlıurfa’da bulunan Müslüm Doğan İlköğretim Okulu’na kitap yardımında bulundu. Doğu’da durumu müsait olmayan ilköğretim çağındaki öğrencilerin, kitaplardan yoksun kalmaması ve oraya bir kütüphane yaptırmak için böyle bir proje düzenlediklerini belirten Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Meryem Akkurt, “Öğrenci Temsilciliği olarak ‘Erciyes'ten Suruç'a Kitap Serüveni’ etkinliğimizi kermes ile başlattık. Amacımız, Şanlıurfa'daki Müslüm Doğan İlköğretim Okulu'na kütüphane yaptırmak. Okulun kütüphanesi yokmuş, Halkla İlişkiler yüksek lisanstan arkadaşım Hasan Altıncık durumu bana bildirdi. Neler yapabiliriz derken, bizde kermes yapalım diye düşündük. İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın ve hocalarımızın bize katkısı çok büyük oldu. Öğrenci arkadaşlarımızın da desteğiyle kermes düzenledik. Kermesimiz bitti ama hala kitap bağışlarını kabul ediyoruz. Erciyes'ten Suruç'a Kitap Serüveni etkinliğimize katılmak isteyen, bu yolculuğa bizimle devam etmek isteyen herkesi bekleriz. Kitap bağışlamak isteyenler, 05552959924 numarasına ulaşıp orada bulunan kardeşlerimizin yüzünü güldürmemize katkı sağlayabilirler'' diye konuştu.