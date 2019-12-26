Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERÜ’nün TÜBA Akademik Ödülleri Başarısı

Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.

ERÜ’nün TÜBA Akademik Ödülleri Başarısı

Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner, Osmanlı-Türk Tıp ve Eczacılık Tarihi alanında yapmış olduğu özgün çalışmalar ve yürütmekte olduğu projelerin İslam Bilim Tarihine önemli katkıları nedeniyle “2019 TÜBA Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne” layık görüldü.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hacer Tokyürek ise, Eski Türk Dili Bilim Dalı alanında yaptığı çalışma ile sosyal bilimler kategorisinde “2019 TÜBA-GEDİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) Ödülüne” layık görüldü.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, TÜBA Akademik ödülüne layık görülen akademisyenlerini kutladı.

Rektör Çalış, “Türkiye’nin 11 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitemiz, akademisyenlerimizin yaptığı değerli bilimsel çalışmalarla gelişmeye, büyümeye ve kendisinden söz ettirmeye devam etmektedir” dedi.

TÜBA Akademik Ödülüne layık görülen bilim insanlarına ödülleri, 30 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilecektir.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTürkiye Bilimler AkademisiTÜBAUluslararası Akademi Ödülleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.