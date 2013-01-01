Eski Dekanın Mobbing İsyanı

Dekanlık görevi 9 Eylül 2007’de sona eren Prof.Dr. İsmail Hakkı Nur, görevinin sona ermesinden 10 gün sonra, kendisine, dekanlık görevi süresine ilişkin bir günde 8 olmak kaydı ile toplam 19 soruşturma açıldığını söyledi. Dekanlık görevinin sona ermesine kadar tek bir uyarı cezası bile almadığına dikkat çeken Nur, şöyle konuştu: “Soruşturmanın içeriğine baktığımız zaman dekanlık yaptığımız dönemde haksız kazanç elde ettin, devleti zarara uğrattın, insanlar arasında ayrım yaptın, sahte evrak düzenledin gibi hepsi birbirinden ağır ve insanı mesleğinden ve sosyal çevresinden, öğrencisinden, üniversitesinden, kendi ailesinden uzaklaştırabilecek nitelikte ağır cezalardı. Soruşturmaların sonunda hemen hemen yüzde 90'ından ceza aldım ve kendimi adliye koridorlarında aklamak zorunda kaldım. Karakola trafik cezası için bile gitmemiş insanken bir anda kendimi hakim karşısında buldum. Ben Türk yargısına inanıyorum ancak televizyonlardaki gibi jüriler karşılıklı konuşmalar böyle bir şeyin olmadığını da gördüm. Bir duruşmanın yaklaşık 10 dakika içerisinde bittiğine şahit oldum.”

Soruşturmalardan sonraki süreçte, kendisine soruşturma açan dönemin yöneticilerine karşı mobbing davası açtığını belirten Nur, bu süreçte yaşadığı sıkıntıların insanlara örnek olması ve insanlara ‘korkmayın’ demek için Kayseri’de mobbing derneği kurmaya karar verdiğini söyledi.

Söz konusu soruşturmalarla ilgili bir tablo yaptırıp odasına asan Nur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkesin odasında resmi diploması var bizde de geçirdiğimiz soruşturmaların içeriğiyle alakalı bir diploma var. Bu da benim gururum. Erciyes Üniversitesi’ndeki 6 yıllık mücadelem sonunda aldığım hukuk diplomam.”

Nur, mobbingle ilgili kendi haklarını ararken ve bununla ilgili üç kitap ona yakın doktora tezi ve makale okuduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Bunun sonucunda mobbinge karşı insanlara sen korkma yalnız değilsin, hakkını arayacak yol gösterecek birileri var demek gerektiğine inandığım için, mobbing derneğinin Kayseri temsilciliğini almak amacıyla müracaat ettik. İlgili yönetim tarafından uygun görüldü, kabul olduğunda derneğin açılışına dair resmi açıklamayı yapmış olacağız.”