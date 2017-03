Eti bizim kemiği Amerika’nın

MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ ABD’YE TESLİM EDİLDİ

Bilim dünyasının içinde Türk Einstein’ı diye bilinen Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, eğitim sistemindeki bozulmayı, ”1945’e kadar İngiltere’nin sömürgesiydik. 1945’ten sonra ABD’nin sömürgesi olduk. Milli Şef İsmet İnönü 1947 tarihinde yaptığı resmi (Fulbright) anlaşması ile Türk Milli Eğitim sistemini ABD’lilere teslim etti” ifadeleri ile açıklıyor.



Bütün toplumun senelerdir şikâyet ettiği fakat sebebini bir türlü çözmediği Milli Eğitim krizi, Milli Gazete’nin “Müfredat Fulbright” manşetiyle deşifre edildi. ABD aşığı politikacıların 70 senedir Amerika’ya emanet ettiği Milli Eğitim Politikası, artık sos veriyor. Bu sıkıntının temel sebebi ise Fulbright Eğitim Komisyonu. Milli Eğitim hakkında son sözü her zaman onlar söylüyor. Ayrıca Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu’nun faaliyetlerini denetleyen, kural ve politikalarını belirleyen bir yönetim kurulu bulunuyor. Üyeler bir takvim yılı için seçiliyor. Üyelerin görevleri, müteakip seneler için de uzatılabiliyor. İşte Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulu; John Thomas McCarthy, Yönetim Kurulu Başkanı, ING Bank Türkiye, İstanbul, Funda Kocabıyık, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Genel Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Ayşegül Gökçen Karaaslan, Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı Genel Müdür Yardımcısı Vekili, Dışişleri Bakanlığı, Ankara, Joe Wierichs, Basın ve Halkla İlişkiler Müsteşar Vekili, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Ankara, Doç. Dr. Mehmet Akif Kireççi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ankara, Yrd. Doç. Dr. Bekir S. Gür, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Jeffrey J Anderson, Basın ve Halkla İlişkiler Müsteşarı, Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul, Kaya Arıkoğlu, Mimar ve Şehir Tasarımcısı, Arıkoğlu Arkitekt Limited Şirketi, Adana.





İşte ABD’nin ECA ve FulbrIght’la yetiştirdiği dünya liderlerinden bazıları:



Heinz Fischer (Avusturya Cumhurbaşkanı)



Yves Leterme (Belçika 48. Başbakanı)



Eljko Komi (Bosna-Hersek eski Cumhurbaşkanı)



Lars Løkke Rasmussen (Danimarka eski Başbakanı, Liberal Parti Venstre lideri)



Tarja Halonen (Finlandiya eski Cumhurbaşkanı)



Matti Taneli Vanhanen (Finlandiya eski Başbakanı)



Nicolas Sarkozy (Fransa eski Cumhurbaşkanı)



François Fillon (Fransa eski Başbakanı)



Mikheil Saakashvili (Gürcistan Cumhurbaşkanı)



Fatmir Sejdiu (Kosava eski Devlet Başkanı)



Dalia Grybauskaite (Litvanya Cumhurbaşkanı)



Andrius Kubilius (Litvanya eski Başbakanı)



Nikola Gruevski (Makedonya Başbakanı)



Lawrence Gonzi (Malta Başbakanı)



Jan Peter Balkenende (Hollanda Eski Başbakanı)



Jens Stoltenberg (Norveç Başbakanı, İşçi Partisi Genel Başkanı)



Donald Tusk (Polonya Başbakanı)



Anibal CavacoSilva (Portekiz Cumhurbaşkanı)



Robert Fico (Slovakya Başbakanı)



Fredrik Reinfeldt (İsveç Başbakanı)



Gordon Brown (Birleşik Krallık eski Başbakanı)



İthal eğitim sistemini deşifre edenler!

Araştırmacı-Yazar Yılmaz Dikbaş ‘Atatürkçüler Yenildi’ isimli kitabında bu anlaşmayı “ABD ile imzalanan ikili anlaşma gereği, sekiz kişiden oluşan bir Eğitim Komisyonu kuruldu. Bu komisyonun adı Fulbright Eğitim Komisyonu idi… Bu Komisyonun görevi, Türk çocuklarının ilk, orta ve lisede okuyacağı derslerin müfredatını yani programlarını belirlemekti. Türk ulusunun geleceği olan gençlerin eğitimi, yarısı Amerikalılardan oluşan bir komisyona bırakılıyordu” şeklinde özetliyor.



Bilim dünyasının içinde Türk Einstein'ı diye bilinen Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Eğitim sistemindeki bozulmayı, "1945'e kadar İngiltere'nin sömürgesiydik. 1945'ten sonra ABD'nin sömürgesi olduk. Milli Şef İsmet İnönü 1947 tarihinde yaptığı resmi (Fulbright) anlaşma(sı) ile Türk Milli Eğitim sistemini ABD'lilere teslim etti" ifadeleri ile açıklıyor. Gazeteci yazar Adnan Öksüz ise Fulbright Eğitim Komisyonu'nu yazdığı bir yazısının ardından İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu'nun kendisini aradığını ve görevi bıraktığını söylüyor. Ademoğlu'ndan hangi kararlara imza attığını kamuoyu ile paylaşmasını isteyen Öksüz, ret cevabı alıyor.

FULBRIGHT BURSU ALAN ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER

FulbrIght burslarından bugüne kadar 6 bin kişi yararlandı. Bu isimler arasında çok sayıda bakan ve bürokrat da bulunuyor. Başvurularda Amerika´ya daha önce gitmemiş ya da kısa süreli olarak gitmiş bireylere öncelik veriliyor.



Mülakatlarda Amerika ve Türkiye’nin karşılaştırmaları yaptırılıyor. Burs kapsamında her öğrenciye 1 yıl için 50 bin dolar, gidiş dönüş uçak bileti ve ASPE Sağlık Sigortası desteği sağlanıyor. Her alandan insanın Fulbright burslarından yararlanabilmesi hedefleniyor. Ayrıca Fullbright Eğitim Komisyonu sadece Türkiye’de değil, 155 farklı ülkede varlık gösteriyor.



Fulbright burslarından bugüne kadar 6 bin kişi yararlandı. Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu gibi birçok ünlü isim bu burslardan faydalandığı da biliniyor.

Kaynak: milligazete.com.tr

Tolga Saçıkaralı / Millî Gazete