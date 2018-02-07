ETNO’dan üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları

ETTO bünyesinde kurulu 5 farklı birim ve 20 uzman ile üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını hızlandırmaya çalıştıklarını belirten Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan, “Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) olarak kurulduğumuz günden bu yana üniversitelerde üretilen bilginin yüksek katma değerli endüstriyel ürünlere dönüşüm sürecindeki bütün aşamalarda, akademisyenler ile sanayi arasında sürdürülebilir işbirliklerini sağlamaktayız. ETTO bünyesinde kurulu 5 farklı birim ve 20 uzmanımız ile ülkemizin etkili ve başarılı Ar-Ge ekosistemine destek olmayı hedeflemekteyiz. Bir fikrin doğuşundan itibaren, o fikrin ticarileşmesi noktasına kadar ihtiyaç duyulan bütün süreçlerde; Patent, Proje Destek, Üniversite Sanayi İşbirliği, Girişimcilik Destekleri ve Eğitim birimlerimiz ile ekosistemin bütün paydaşlarına destek olmaktayız” diye konuştu.



100 Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi Gerçekleştirildi ve Devam Ediyor

2014 yılından bugüne yüze yakın üniversite-sanayi işbirliği projesinin hayata geçirildiğini kaydeden Prof. Dr. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu projelerde 110 akademisyen görev alarak 20 milyon TL’lik Ar-Ge proje bütçesine ulaşılmıştır. Bölgemizde kurulan Ar-Ge merkezlerinin üniversiteler ile sürdürülebilir işbirliği geliştirmeleri ve nitelikli Ar-Ge projeleri geliştirmeleri amacı ile Ar-Ge Merkezleri’ne özel hizmet paketleri Erciyes TTO tarafından geliştirilmiş ve şu anda hâlihazırda 2 Ar-Ge merkezinde başarı ile uygulanmaktadır. Kayseri sanayisinin cari açığı kapatmada fayda sağlayacak yüksek katma değere sahip, uluslararası pazarlarda rekabetçi ürünler üretebilmesi için üniversitelerde üretilen bilgiden istifade etmesi gerektiği inancındayız. Bu birlikteliğin uzun süreli ve kurumsal olarak gerçekleştirilmesinde Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda sanayicilerimizin problemlerinin nitelikli çözümü için ihtiyaç duyduğu akademik tüm çözümler tek noktadan kurumsal bir plan ile sunulmaktadır. Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak tüm sanayicilerimizin hizmetinde olduğumuzu bir kere daha hatırlatır, Üniversite-Sanayi işbirliğini tesis edip geliştirmek adına 2018 yılında da yenilikçi projelerle çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtirim.”

İHA

