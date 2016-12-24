Evlilik Okulu’nda aile hukuku anlatıldı ERÜ’de Evlilik Okulu Seminerlerinin 4. konuğu Prof. Dr. Murat Doğan oldu. Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Doğan, aile hukukunu anlattı.

Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Seminerlerinin 4. konuğu Prof. Dr. Murat Doğan oldu. Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan “Aile Hukukunu” anlattı.



Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Murat Doğan, nişanlanma, evlilik, eşlerin hak ve hükümlülükleri, evlenme yaşı ve evlenmede engel teşkil eden durumlar hakkında bilgiler verdi.



Gerek nişanlanma, gerekse evlilik süreçlerinde hukuki durumun mevcut olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, tarafların nişan ve evlilik sürecinde anlaşmazlığa düştüğü durumlarda hukuku kuralların devreye girdiğini kaydetti.



Seminerin sonunda ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan’a plaket takdim etti. (Kurumsal haber)





