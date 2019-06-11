Felsefe Bölümü 3. Dönem Mezunlarını Verdi

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Özgen, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya, törende yaptığı konuşmada, bölüm hakkında bilgiler verdi ve öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Topakkaya, “Öğrencilerimizden de bütün hocalarına haklarını helal etmelerini istiyorum. Biz öğrencilerimize çok güzel değer verdik. Aldığımız emaneti daha da güzelleştirdik. Ahlaki anlamda, milli ve manevi değerler anlamında ve felsefi anlamda elimizden gelenin en iyisini verdik. Bu anlamda çok güzel yetiştiler” dedi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ise konuşmasında, mezun öğrencileri tebrik etti.

Prof. Dr. İlkay, “Mezuniyet törenleri öğrencilerimiz için sevinçli, bir o kadar da duygu dolu günlerden biridir. Öğrencilerimiz bir yandan iş hayatına atılacak olmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da 4 yıl birlikte eğitim gördükleri arkadaşlarından ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşamaktadırlar. Mezun olduğunuz Erciyes Üniversitesi, Türkiye’nin 10 Araştırma Üniversitesinden biridir. Gerek eğitim-öğretim, gerek Ar-Ge çalışmaları, gerekse topluma sunduğu hizmetler ve topluma sağladığı katkılarla ön planda olan ve bu başarılarını hep daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olan Erciyes Üniversiteden mezun oluyorsunuz. Öğretim Üyelerimiz verdikleri kaliteli eğitimle, sizleri iş yaşamına en iyi şekilde hazırladılar. İnşallah en kısa zamanda mezun olduğunuz alanda iş hayatında yerinizi alırsınız. Sizlerden dileğimiz ve isteğimiz; işe başladığınızda görevinizi en iyi şekilde yapmanız, kendinizi sürekli yenilemeniz ve geliştirmenizdir. Sizler işinizde ne kadar başarılı olur insanlara ne kadar iyi hizmet ederseniz, sizleri yetiştiren hocalarınız da bizler de o derece mutlu oluruz” diye konuştu.



Konuşmasında ailelere de seslenen Prof. Dr. İlkay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Evlatlarınız için asıl hayat mücadelesi şimdi başlıyor. Evlatlarınıza olan desteğinizi sürdürmenizi ve onların hep yanlarında olmaya devam etmenizi diliyorum. Üniversitemizin eğitim-öğretim politikası çerçevesinde öğrencilerinizi en iyi şekilde iş yaşamına hazırladığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 3. dönem mezunlarımızı tekrar kutluyor, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum.”



Bölüm birincisi ve Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya’nın kızı Sümeyye Topakkaya da törende kısa bir konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Konuşmaların ardından mezun 77 öğrenciye diplomaları takdim edildi.



Törende bölüm birincisi Sümeyye Topakkaya, mezuniyet belgesini Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Arslan Topakkaya’nın elinden aldı.



Felsefe bölümünü bitirerek mezun olan 50 yaşındaki 29 yıllık Üroloji doktoru Op. Dr. Bekir Kenan’a ise diplomasını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden arkadaşı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız takdim etti.

Tören sonrası duygularını dile getiren Op. Dr. Bekir Kenan, felsefenin bir merak olduğunu söyledi.



Op. Dr. Kenan, “Sevdiğim bir alanda yeniden öğrencilik yaşadım. Severek okudum” dedi.

Tören, öğrencilerin hep birlikte havaya keplerini fırlatmasının ardından sona erdi.

