Fen Lisesi Öğrencilerinden Yol Protestosu

Fen Lisesi önünde toplanan öğrenciler, Kayseri-Niğde bölünmüş karayolunu yenileme çalışmalarının tamamlanamadığını ve okulun önünde yaya geçidi bulunmaması nedeniyle son 6 ayda 3 kişinin trafik kazalarında öldüğünü belirterek yetkilileri eleştirdi.

Öğrencilerden Feride Duman, “Bizim okulumuzun önündeki stabilize yol yaklaşık 1 buçuk senedir bozuk bir halde. Önce yolun diğer tarafını yaptılar, sonra bu tarafını yaptılar. Aylardır, 'Bütçe yok' denilen bu yol, tek taraftan çift şeritli kullanılıyor. Ulaşılmayan hiçbir yer kalmadı. Herkesle gidip görüşüldü. Biz buraya alt geçit veya üst geçit talep ettik. Burası için ölü yatırım deniliyor. 6 ayda 3 ölümlü kaza oldu. Dün en son bir arkadaşımızı ziyarete gelen babası okulun önünde araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sanıyorum ölü yatırımdan kasıt da bu oluyor. Okulun büyük bir kısmı ölene kadar buraya herhalde bir şey yapmayacaklar” ifadelerini kullandı.

Daha önce okulun önünde geçirdiği trafik kazasında yaralanan öğrencilerden Burcu Yaylagül ise, “Ellerini biraz vicdanlarına koysunlar. Kazayı ben ucuz atlattım, şanslıydım ama kimse benim kadar şanslı olmadı. Artık lütfen şu yol yapılsın” dedi.

Son sınıf öğrencisi Alperen Tuğrul Atalay da, “Bizim okulumuza Karayollarından yetkililer geldi ve incelemede bulundu. Ama bu incelemeyi okul saatinde yaptıkları için o sürede yolu sadece 3 kişi kullanmış. 3 kişi için de bir üst geçit yapmayı uygun görmemişler. 250 bin TL'nin ölü yatırım olduğunu söylemişler. Buraya yol yapılması için daha ne yapmamız gerekiyor? Daha kimin ölmesi gerekiyor? Belki ölüm kadar haber değeri yok ama burada ucuz atlatılan kazalar da meydana gelen kazaların 20 katı kadar olmuştur” şeklinde konuştu.