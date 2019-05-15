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FİNAL DÖNEMİNDE İFTAR ÜCRETSİZ

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaklaşan final sınavları haftası öncesinde, sosyal medya hesabından iftar müjdesi verdi. Çalış mesajında final sınavları döneminde üniversite yemekhanelerinde verilen iftar yemeklerinin ücretsiz olacağını söyledi.

FİNAL DÖNEMİNDE İFTAR ÜCRETSİZ

Erciyes Üniversitesi’nde öğrencilerin final sınavları haftası yaklaşırken, Rektör Çalış Twitter hesabından öğrencilere müjdeli bir haber verdi. Çalış, 20 Mayıs ile 31 Mayıs arasında gerçekleşecek olan final sınavları haftasında, yemekhanelerden verilen iftar yemeklerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Rektör Mustafa Çalış’ın konu hakkındaki mesajı ise şöyle; “Sevgili öğrencilerim final döneminde 20 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında iftar yemekleri ücretsizdir. Yemek ücretleri hayır severlerimiz tarafından karşılanacaktır. Hayırseverlerimize teşekkür eder tüm öğrencilerimize finallerde üstün başarılar dilerim.”

Bu duyurunun ardından öğrenciler Çalış’ın mesajının altına çok sayıda yorum yaparak sevinçlerini dile getirdi. Yorumlarda esprili yanıtlar ve yorumlar da yer aldı. Bir öğrenci yaptığı yorumunda, “Hocam bu üniversite şimdiye kadar sizin gibi bir rektör görmedi.. Emeğinize sağlık hocam...” derken, başka bir öğrenci de popüler bir şarkıya göndermede bulunup kalp emojileri koyarak şöyle yorum yaptı: “Kimin rektörü buuu.”

Haber: Ekrem Nazlı

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