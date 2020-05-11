Final sınavları online yapılacak mı? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, final ve bütünleme sınavlarının online yapılacağını duyurdu.

Rektör Çalış’ın konu hakkında sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Sevgili öğrencilerim final ve bütünleme sınavları YÖK yürütme kurulu kararı da dikkate alınarak yüz yüze değil online olarak yapılacaktır. Bu konuda akademik ve sınav takvimi en kısa zamanda siz sevgili öğrencilerimize duyurulacaktır. Hepinize başarılar dilerim.”

Öte yandan, Rektör Çalış’ın duyurusunun altında öğrenciler yaz okulu ve ödevlerin yüklendiği sistemin iyileştirilmesi konularında da beklentilerini belirttiler.



Haber: Ekrem Nazlı