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Final'de şenlik haftası 

Çocuk Şenliği ile başlayan hafta ünlü sanatçı Umut Kaya’nın da sahne alacağı Gençlik Festivali ile sona edecek. 

Final'de şenlik haftası 
Kayseri Final Okullarında şenliklerle dopdolu bir hafta yaşanıyor. Kayseri Final Okullarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başlayan kutlama etkinlikleri, şenliklerle devam ediyor. 
Üç gün sürecek olan şenlikte şişme oyun parkurları, palyaçolar, ikramlar ve müzik eşliğinde çocukların gönüllerince eğlenebilmeleri için Final yetkilileri tarafından tüm ayrıntılarıyla düşünülmüş. Bu şenliklerde sadece Kayseri Final öğrencileri değil şehrin pek çok okulundan gelen öğrenciler de çocuk olmanın tadını çıkarıyor. Kayseri Final Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karataş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “ Bugün küçük birer çocuk olan evlatlarımız, yakın gelecekte ülkenin ve dünyanın gidişatını belirleyen yetişkinler olacaklardır. Biz Final Okulları olarak yaptığımız her eylem ve etkinlikte bu gerçeği düşünerek hareket ediyoruz. Onların çocukluklarını mutlu ve sağlıklı geçirmeleri, eğitimle şekillenen sağlam kişiliklere sahip olmaları bu anlamda çok önemlidir. Günümüzde apartmanlara, bilgisayar ve tablet karşısına hapsolan çocuklarımızın temiz havası olan açık alanlarda yaşıtlarıyla birlikte oynamaları şenliklerdeki temel amacımızdır” dedi. 

Umut Kaya sahne alacak 
Kayseri Final Okullarında geleneksel “Çocuk Şenliği” tüm neşesi ve coşkusuyla devam ederken “Gençlik Festivali” için de tüm hazırlıklar tamamlandı. 
Merkez Kampüs bahçesinde gerçekleşecek olan festivalde eğlenceli yarışmalar, sürpriz hediyeler, bilim şenliği, Kayseri Final öğrencilerinden oluşan müzik topluluğunun gösterisi ve özellikle genç müzikseverlerin en beğendiği sanatçılardan olan Umut Kaya’nın konseriyle öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşayacaklar. 

Kurum haberi
 
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