Fotoğrafçıların kadrajına bağ evleri düştü

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi’ne yaklaşık 150 kişi katıldı. Bu ayki eğitim ve gezi programı Hacılar’da yapıldı ve katılan fotoğrafçılar Hacılar’ın bağ evlerini çekti.Etkinliğe katılan fotoğrafçılara gezi süresince uygulamalı bilgiler de verildi. Programa katılan fotoğrafçılarla Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici de buluşarak çeşitli hediyeler takdim etti.