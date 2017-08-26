Furkan Yılmaz’dan ‘Nikah Medeniyeti’

Yazarın yedinci kitabı olan bu eser Yılmaz’a göre; evlilik, mahremiyet ve iffet üzerine yazılmış sosyo-psikolojik bir çalışma…

Daha önce, “23 Hadis”, “Düşündüren Hikâyeler”, “Vahyin Aydınlığında Tavsiyeler”, “İmtihanın Adı Yusuf ile Züleyha”, “Allah’a Zaman Ayırmak”, “Hepimiz Söz Vermiştik” kitaplarıyla kendisini okuyucusuna tanıtan Yılmaz, 90’lı yıllarda “Mirac” isminde bir de dergi çıkardı.

Kitabının ön sözünde dünyadaki en anlamlı kelimenin ‘nikah’ olduğunu belirten Yılmaz, toplumun ve devletin yaşamının sağlıklı ve uzun ömürlü olmasının iffet ve mahremiyetten geçtiğini belirtiyor. Yazar kitabında, 4 kutsal kitapta evliliğe verilen önemden, tarihteki kadın faktöründen, nikâh tarihinden ve Avrupa’daki kadın-erkek ilişkilerinden bahsediyor.



Haber: Tuba Köksal