Gazeteci olmak isteyenlere büyük fırsat

Basın İlan Kurumu ve ORAN işbirliği ile hazırlanan eğitim programı üç hafta süreyle Kayseri Gazeteciler Cemiyeti hizmet binasında gerçekleştirilecek. Kayseri ilinde ikamet eden, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ya da mezuniyetine engel bulunmayanların katılabileceği programın başvuruları 30 Mayıs-18 Haziran 2019 tarihleri arasında BİK’in www.yeninesilgazetecilik.com adlı internet sitesinden yapılabilecek. İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, eğitimlerini bitirip başarılı olan katılımcılara Kayseri’de yer alan basın işletmelerinde işbaşı yapma imkânı sağlanacak.

Kurumun www.yeninesilgazetecilik.com internet sitesinden başvuruda bulunan adaylardan;

• T.C. vatandaşı olanlar,

• Eğitim tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olanlar,

• Üniversitelerin İletişim, Hukuk, İİBF, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile iletişimle ilgili ön lisans ve ortaöğretim kurumlarından (lise) mezun olanların veya mezuniyetine engel durumu bulunmayanlar,

• Başvuru tarihinden üç ay öncesine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olarak herhangi bir işte çalışmayanlar mülakata davet edilecek.

Adaylar, yukarıda yer alan şartları taşımaları halinde, 20 Haziran 2019 Saat: 10.00’da Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürlüğünde mülakata alınacaklar.

Üniversitelerin iletişim fakültesi akademisyenleri ve alanında uzman gazeteciler tarafından eğitime katılanlara veri haberciliği, istihbarat haberciliği, kültür-sanat haberciliği, televizyon haberciliği, politika haberciliği, dijital habercilik, röportaj teknikleri gibi başlıklardan oluşan dersler verilecek.

İlgili şartları taşıyan bütün gazeteci adaylarına açık olan programın ilan ve başvuru takvimi aşağıda verilmiştir:

Son başvuru tarihi: 18.6.2018 Salı günü Saat: 23.59’a kadar

Mülakat tarihi: 20.6.2019 – Saat: 10.00 / Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürlüğü

Mülakat sonuçları: 21.06.2019 (www.yeninesilgazetecilik.com adlı internet sitesinde ilan edilecek)

Eğitim tarihleri: 24 Haziran – 12 Temmuz 2019 (3 Hafta)

Eğitim yeri: Kayseri Gazeteciler Cemiyeti / Sahabiye Mah. Ahmet Paşa Cad. Sunullahbey Apt. No:7 Kocasinan / KAYSERİ.