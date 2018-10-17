Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Geleceğin Doktorları Beyaz Önlüklerini Giydi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde 305 doktor adayı beyaz önlüklerini giydi. 

Geleceğin Doktorları Beyaz Önlüklerini Giydi

Süleyman Demirel Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen önlük giyme töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Çok mutlu ve gururlu olduğunuzu biliyorum. Bugün sizin için çok önemli bir gün. İnşallah evlatlarınız size ve devletine layık bir şekilde yetişecekler ve milletine faydalı birer evlat olacaklar. Beyaz önlük, sabrı, temizliği ve berraklığı ifade eder. Bizim öğrencilerimizde o önlüklerden daha fazla saf, berrak ve kaliteli öğrencilerdir. İnşallah bunu her zaman koruyacaklar ve devam ettirecekler. Vefakar, cefakar ve onurlu bir mesleğin başlangıcındalar. Hekimlik onuru her şeyin üzerindedir" dedi. 
Konuşmanın ardından 305 tıp fakültesi öğrencisine beyaz önlükleri giydirildi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerERÜ TıpBeyaz önlükERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa ÇalışDOKTORTIP FAKÜLTESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.