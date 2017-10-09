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Gelecek nasıl bir insan istiyor?

Uluslar arası Lisanslı Koç ve NLP Trainer olan Münir Arkan, KAYMEK tarafından Kayseri’ye davet edildi. Arıkan, “Gelecek Nasıl Bir İnsan İstiyor?” konusu altında bir eğitim semineri verdi.

Gelecek nasıl bir insan istiyor?
Kişisel gelişim ve ailelere yönelik Türkiye’nin tüm illerinde ve pek çok ilçede seminerler veren Münir Arkan, Şehir Tiyatrosu’nda Kayserililere seslendi. “Gelecek Nasıl Bir İnsan İstiyor?” başlıklı seminerde geleceği anlamayanların anlamayacakları bir gelecekte yaşamak durumunda kalacaklarını ifade eden Arıkan, bütün çocukların birer yıldız olduğu, değişimi yakalamak için de büyük düşünmeleri gerektiğini söyledi.
Konuşmasında bu dünyaya iz bırakılması vurgusunu yapan Münir Arkan, liderliğin kendi içimizdeki gücü ve lideri ortaya çıkarma sanatı olduğunu kaydetti. (Kurum haberi)
 
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