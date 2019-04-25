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Genç Girişim Gelişim Zirvesi 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Disiplinler Arası Araştırma Geliştirme Kulübü tarafından “Genç Girişim Gelişim Zirvesi” düzendi.

Genç Girişim Gelişim Zirvesi 

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, girişimciliğin önemine dikkat çekti. Girişimcilik ruhunu teşvik edecek eğitim sistemine önem verilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Boztosun, “Girişimcilikle ilgili bu tür eğitimleri yurt çapımda yaygınlaştırmalıyız. Bu kültürü oluşturmalıyız” dedi. Açılış konuşmalarının ardından Vita Modern Gıda Ltd. Şirketi Genel Müdürü Cihan Görmüş iş tecrübeleri, Prof. Dr. Servet Özcan kök hücre teknolojisi, Prof. Dr. Derviş Karaboğa da yapay zekâ teknolojisi konusunda sunum yaptı.

İHA

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