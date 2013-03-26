Genç Mucitler Kayseri'de Buluştu

Melikşah Üniversitesi'ndeki serginin açılışına; Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Melikşah Üniversitesi Rektör Vekili ve TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Tankut Yalçınöz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Bölge Sergisi'nde Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerindeki ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilerin hazırladıkları 110 proje yer alıyor.

TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Tankut Yalçınöz, bölge illerinden toplam 689 projenin başvurduğunu ve bu projeler içinden 110'unun bölge sergisine davet edildiğini bildirdi. Prof. Dr. Yalçınöz, TÜBİTAK Proje Yarışması'nın sağlıklı ve objektif bir şekilde yapılabilmesi için bölgedeki üniversitelerde alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucu seçilen 17 projenin, Ankara'da yapılacak Final Sergisi ve Final Yarışması'na gönderileceğini kaydetti.

Melikşah Üniversitesi'nde açılan Bölge Sergisi'ni gezen Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, projelerin hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek, ''Gördüğümüz kadarıyla, anladığımız kadarıyla geleceğimize ümitle bakma adına gençlerimizin çok güzel çalışmaları var. Ben hepsini tebrik ediyorum. Bugün için ortaya konulan çalışmaların sanayiye geçmesi lazım. TÜBİTAK ülkemizdeki bilimsel çalışmalara, araştırmalara öncülük ediyor. Özellikle son yıllarda ülkemizdeki bilimsel çalışma ve araştırmalara çok büyük önem ve maddi kaynak veriyor. Diğer bakanlıklarla beraber TÜBİTAK'ın bu çalışmaları, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesini hızla yakalama yolunda ilerlediğinin bir göstergesidir'' diye konuştu.

TÜBİTAK'ın düzenlediği Proje Yarışması'nda bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik, coğrafya, psikoloji, sosyoloji ve tarih konularında sergiye değer bulunan 110 proje arasında, ''Yumurta sarısından elde edilen Y maddesinin karaciğer kanseri üzerine etkisi'', ''Fesleğen Bitkisinin Antibakteriyel ve Antifungal Etkisinin Araştırılması'', ''Güneşten Glikoz'', ''Kül Ektim, Arpa Biçtim'', ''Isıtma ve Soğutma Kombisi'', ''İpek Kozasından Zırh Yapımı'', ''Deprem Hiltisi'', ''Davuldan Elektrik Enerjisi Üretimi'', ''Liseli Öğrencilerin Cep Telefonuna İlişkin Tutumlarının İncelenmesi'', '' Yaşlı Gözlerdeki Büyük Umutlar'', ''Eğitimde Fatih Projesi'', ''Hicaz Demiryolu'nun İncelenmesi'' gibi projeler yer alıyor.