Genç Müsiad'tan Nezaket Kuralları ve İletişim Eğitimi

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen eğitimin ilk oturumunda Kurumsal ve Bireysel Eğitmen Seyyid Bilal Kabdan, 'Duygu, Melodik Ses ve Nefesin iletişim Üzerindeki Etkisi' başlığında sunum yaptı.

Öğleden sonraki oturumda ise Uluslararası Protokol Uzmanı ve yaklaşık 9 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Protokol Sorumlusu olarak görev yapan İhsan Ataöv, 'Kurumsal Temsil, Nezaket ve Protokol Kuralları, Beden Dili ve Ast-Üst İlişkileri' başlığında uygulamalı bir şekilde eğitim gerçekleştirdi.







Programa Ak Parti Kayseri İl Başkanı ve Önceki Dönem Müsiad Kayseri Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Müsiad Başkanı Mehmet Kütahneci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Programın sonunda protokolle birlikte, Kayseri Genç Müsiad Başkanı Kadir Andaç hediye takdiminde bulundu. Kurumsal



