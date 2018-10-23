Genç Veterinerler İlk Önlüklerini Törenle Giydi

Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Vali Süleyman Kamçı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, akademisyenler, öğrenci ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, fakülte hakkında bilgiler verdi.



Dekan Prof. Dr. İnci, “Fakültemiz Erciyes Üniversitesinin hızlı gelişmesine paralel olarak aldığı ekstra motivasyon ile çağdaşlarına gör çok daha yükseğe çıkmayı başarmıştır. Bugün fakültemizde hemen her anabilim dalı gerek lisansüstü, gerekse de araştırma projeleriyle teknolojik alt yapılarını kurmuş ve ileri teknolojik imkânlara kavuşmuşlardır” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu ise öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.



Prof. Dr. Borlu, “Sizler Veterinerlik Fakültesi’ne bugün itibariyle başlamış bulunuyorsunuz. Bunun da bir başlangıcı olarak bugün önlük giyme törenindesiniz. Bu önlük giyme sizin için ne anlama geliyor diye bakıldığında; hepinizin Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni tercih etme sebepleriniz ayrı olabilir. Fakat baktığımızda Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesini tercih eden bir öğrencimizin şöyle düşündüğünü var sayıyoruz. Ülkemizin veteriner hekimlere ihtiyacı var. Ülkemizin sayılı ve saygın birçok veteriner fakültesi var. Erciyes Üniversitesi hem bir Araştırma Üniversitesi olarak, hem de Veterinerlik Fakültesi olarak birçok sıralamada ön sırada fakülte olarak sizlerin özellikle tercih ettiği bir fakülte ve buradan tam donanımlı olarak veteriner hekim olarak mezun olacağınız bir fakülte olarak gördüğünüzü düşünüyorum” diye konuştu.

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül’ün ardından kürsüye gelen Vali Süleyman Kamçı da, Veteriner Fakültesi’nin çalışmalarını takdir ettiklerini belirtti.

Vali Kamçı, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinin, Avrupa Veteriner Fakülteleri Eğitim Birliği’ne akreditasyon sürecini tamamlaması ile konumunu daha da güçlendirmiş olacağını kaydetti.



Açılış konuşmaların ardından veteriner eğitimine başlayan 80 öğrenciye, beyaz önlükleri giydirildi.

Etkinlik, Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan‘ın verdiği ‘Fonksiyonel Hayvansal Ürün Üretimi’ konulu konferansın ardından sona erdi.



