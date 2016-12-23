“Gençliği Arvasi kadar seven birine rastlamadım"

Yerli Düşünce Kulübü tarafından ERÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Konferansın açılış konuşmasını yapan Yerli Düşünce Kulübü Başkanı Mehmet Kalabalık “Sarıkamış Şehitlerimizi, son zamanlarda hain terör saldırıları sonucu şehit düşen asker ve polislerimizi, kısacası Nizam- Alem yolunda şehadete erişen bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.” dedi.



Daha sonra kürsüye gelen Op. Dr. Kemal Tekden, Seyyid Ahmet Arvasi’nin yaşantısı, fikirleri, eğitime ve gençliğe bakışı hususunda bir konuşma yaptı.



Söylemiyle yaşantısı birdi

Kemal Tekden, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik için her şeyi yapabilen birisiydi, Arvasi Hoca. Evine gittiğimizde bize hizmet ederdi. Çayımızı kendisi ikram ederdi. Bunun sünnet olduğunu ifade ederdi.”

Arvasi’nin eğitimci, sosyolog, pedagog, sosyal psikolog, eğitim sosyoloğu, yazarlık ve şairlik gibi özelliklere sahip olduğunu ifade eden Tekden sözlerine şöyle devam etti:



“80 öncesi yıllarda, komünistler etkilenmemeleri için Arvasi Hoca’nın derslerine arkadaşlarının girmesini istemezmiş. Arkadaşlarını kaybetme endişesi güderlermiş. Ben Arvasi hocanın bu kadar etkili olma sebebini araştırdım ve bulduğum sonuç; Arvasi’nin söylemleriyle yaşantısının aynı olmasıydı.”



Arvasi’nin idealist kişiliğine de değinen Tekden, kitaplarının Türk-İslam Medeniyeti ve kültürünün özetini yansıttığını ve Arvasi’nin tarihe sırtını dayayan, geleceğe dair idealleri olan bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirdi.



Konferansın sonunda kulüp danışmanı Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı Tekden’e plaket takdiminde bulundu.

Kayseri Gündem





