Gençliğin Sorunlarını Konuştular

Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda düzenlenen programa, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Nihan Şerbetçioğlu, Proje Koordinatörü Kim Johnson ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Nihan Şerbetçioğlu, “Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi olarak Avrupa Birliği Comenius projesi kapsamında çocuk ve insan haklarını savunmak için gençlik merkezi oluşturduk. İngiltere, Portekiz ve Finlandiya’nın katıldığı bu mecliste okulumuz ile birlikte 4 grup var. Eğitim, sağlık, eğitim, çalışma ve ekonomik konularda arkadaşlarımız sunumlar yaptı. Burada bizlerin amacı uluslar arası çocuk haklarının gelişmesidir” diye konuştu.

Proje Koordinatörü Kim Johnson ise, “Burada Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesinin yapmış olduğu sunumu beğendiğimizi ifade etmek istiyorum. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir proje oldu” dedi.