Gösterilerle Mezun Oldular

ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde 335 öğrenci eğitimlerini tamamlayarak mezun olma heyecanı yaşadı. Prof. Dr. Ahmet Bilge Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Ardından bir konuşma yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrenciler tebrik ederek, başarılar diledi. ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin geçmişi hakkında bilgiler veren Çalış, fakültenin Türkiye’de sayılı spor bilimleri fakültesi arasında bulunduğunu kaydetti. Rektör Çalış’ın konuşmasının ardından fakülte hocalarının mezun öğrenciler için hazırladığı gösteriler ilgiyle izlendi. Gösterinin ardından mezun öğrencilerin diplomaları verildi.

Programa, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve çok sayıda veli katıldı.

