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Güngör’e Araştırma Teşvik Ödülü

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı 2019 Yılı Ödülleri kapsamında, ‘Araştırma Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Güngör’e Araştırma Teşvik Ödülü

Prof. Dr. Güngör’e ödülü 19 Aralık 2019 Perşembe günü saat 17:00’de ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi A Salonu’nda yapılacak törenle verilecek.

Araştırma Teşvik Ödülü, araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olan genç araştırmacılara veriliyor.

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı, seçkin bilim insanlarının ve uygulamacıların, tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek, çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla her yıl özel ödüller veriyor.

Vakıf aynı zamanda, seçkin bilim adamlarının ve uygulamacıların, tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla her yıl onur, bilim, hizmet, araştırma teşvik, teknoloji teşvik gibi ödüller veriyor.

 

İHA

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