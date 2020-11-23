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HACILAR BELEDİYE BAŞKANI ÖZDOĞAN: ÖĞRETMENLERİMİZ EĞİTİMİN SEMBOLÜDÜR

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI ÖZDOĞAN: ÖĞRETMENLERİMİZ EĞİTİMİN SEMBOLÜDÜR

Başkan Özdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yurdumuzun dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir toplumun geleceğinin biçimlenmesinde en büyük rolü öğretmenlerimizin omuzlarında olduğunu unutmamamız gerekir. " Günümüzde eğitimin önemini gün geçtikçe daha da iyi anlıyoruz diyen Başkan Özdoğan şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünde belirttiği gibi, dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve en muhterem unsurlarıdır. Öğretmenlerimiz, tarihimiz boyunca bilginin, eğitimin sembolü ve geleceğimiz olan gençlerimize ışık tutan örnek insanlar olmuştur. Donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği yeni nesiller, toplumu medeniyet yarışında en ileriye götürecek gücümüzdür. Gelecek nesilleri en iyi şekilde ve çağdaş bir donanımla yetiştirmek adına umut bağladığımız gerçek güç olan öğretmenlerimizin çok büyük fedakârlıkla çalıştıklarını görmekteyiz.

Bu vesile ile Geleceğe ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım"

Haber Merkezi

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