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HACILAR EĞİTİMDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

2020 yılında e-Twinning faaliyetleri kapsamında yürütülen ENGLISH BEYOND ABILITY (EBA) projesiyle, EBA kategorisinde gösterilen üstün çalışmalar nedeniyle dereceye giren öğretmen ve okullar düzenlenen tören ile başarı belgelerini ve kalite etiketlerini aldılar.

HACILAR EĞİTİMDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Hacılar Kaymakamlığı’nda düzenlenen ödül törenine Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, okul müdürleri ve öğretmenler hazır bulundu.

Tören öncesinde konuşan Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, dereceye giren okul ve öğretmenleri tebrik etti. Kaymakam Sezen; ‘’Kaymakamlık olarak bugün burada dereceye giren okul ve öğretmenlerimizin yaptıkları başarılı çalışmalarını taçlandırıyoruz, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da yaşanan sıkıntılı süreçte başarı elde eden öğretmen ve yetkililere teşekkür etti. Öğretmenlerimizin her zaman gurur kaynağımız olduğunu belirten Özdoğan, ilçeye eğitim konusunda her türlü desteği verdiklerini hatırlatarak, öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Daha sonra dereceye girenlere protokol tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Buna göre başarı belgesi alan öğretmenler Gürdoğanlar Ortaokulu İngilizce öğretmenleri Asuman Coşkun ve Sehergül Usta EBA kategorisinde yürütmüş oldukları proje ile Türkiye 1.’si oldular.

Avrupa kalite etiketi almaya hak kazanan okullar ise Gürdoğanlar Ortaokulu ve Demokrasi Şehitleri İlkokulu oldu.

Haber Merkezi

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