Hayırseverden Talas'a 20 Derslikli Okul

Valilik makamında düzenlenen protokole, Vali Şerif Yılmaz, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ve hayırsever Osman Akgöz katıldı. Törende konuşan Vali Şerif Yılmaz, “Hayırseverimiz ile birlikte Talas bölgesi Bahçelievler mahallesinde 20 derslikli bir okulumuzun inşaatının üstlenmesiyle ilgili bir protokol imzalayacağız. Bu yıl içerisinde başlayıp 2013 yılının içerisinde tamamlamış olacağız. Tabi bildiğiniz gibi Talas gelişen bir ilçemiz. Nüfusumuzun devamlı arttığı, yeni mesken alanlarının çoğaldığı, özellikle üniversite ile beraber geliştiği bölge olması nedeniyle her yıl yeni okullara ihtiyacımız doğmakta ve bunu gerek devletin imkanları gerekse hayırseverlerimizin katkısıyla karşılama yönünde önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl itibariyle ilköğretimde 2 adet 24 derslik ilköğretim okulunu Milli Eğitim Bakanlığımızın kaynakları ile yapacağız. İnşallah bu bölgemizde eğitim gören çocuklarımızın ihtiyaçlarını modern bir şekilde hizmet almalarını sağlayacak bir ortam oluşturmuş olacağız. Katkılarından dolayı Osman beye ve ailesine teşekkür ediyorum. Şunda öğrencilerimizin büyük bir kısmı şuanda ikili eğitim yapmak zorunda kalıyor. Bizim hedefimiz bu ikili eğitimi tamamen bitirip normal eğitim - öğretime devam etmek” diye konuştu.

Hayırsever Osman Akgöz ise böyle bir hayrı işlediği için mutlu olduğunu belirterek, “Allah inşallah böyle bir hayrı herkese nasip eder” dedi.

Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ise, “Hayırseverimiz güzel bir yatırım yapmakla beraber siz ve Milli Eğitim Bakanlığımız çalışmalarıyla 2 okul daha kazandırmış oluyorsunuz. Bu çok güzel bir gelişme. Devlet imkanlarının da eğitim yoluyla oraya aktarılmış olacak olması bizleri çok rahatlatacak” şeklinde konuştu.