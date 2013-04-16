Hayırseverlerden Melikşah'a Öğrenci Yurdu

Melikşah Üniversitesi kampusüne hayırseverler tarafından Hacı Ali-Hayriyye Sözduyar ve Fatma-Nurullah Haskahveci adlı iki erkek öğrenci yurdu yaptırılacak. Melikşah Üniversitesi’nde düzenlenen tören ile yaptırılacak olan yurtların temeli atıldı.

Temel atma törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tankut Yalçınöz, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve davetliler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tankut Yalçınöz, “Önümüzdeki dönemde alacağımız öğrenciler ile yurt ihtiyacımız olacaktı. Yapılacak olan bu yurtlarımız ile beraber yurt ihtiyacımız görülmüş olacak. Burada bulunan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hayırseverler Hacı Ali Sözduyar da, “Yapılacak olan bu yurtlar tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Yurtlarımızın inşası tamamlandıktan sonra buraya okumaya gelen öğrencilerimiz barınabilecek ve ülkeye faydası dokunacaktır” şeklinde konuştu.

Hayırsever Asım Balcı’da yurt yaptırma kararını ailecek aldıklarını söylerek, “Bu hayır işini ailecek düşündük. Ailemizin bu düşüncelerini yaptıracağız. Buraya katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “İnsanın memleketini sevmesi fıtri bir duygudur. Dağ başında doğan bir insan bile doğduğu yeri sever. Biz şehrimizi seviyoruz. Ticaret ve sanayi şehriyiz. Kayserimiz ile övünüyoruz. Hayırseverliliğimiz ile övünüyoruz. Kayseri’de çok güzel hayır işleri yapılıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yurtların temeli atıldı.