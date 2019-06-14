Hem karnesini hem de başarısının meyvesini aldı

Kayseri Kocasinan Anadolu Lisesi öğrencileri de bu gün düzenlenen törenle karne sevinci yaşadı. Diğer öğrencilerden daha çok sevinen kişi ise 18 yaşındaki Ahmet Alperen Merdin oldu. Kocasinan Anadolu Lisesi'nde okuduğu 4 yıl boyunca okul ortalaması olarak 92.41 not ortalaması ile okul birincisi olmanın sevincini de yaşadı. Okul bahçesinde düzenlenen törende Kocasinan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Bekir Koçtürk'ten hediyesi olan çeyrek altını alan Ahmet Alperen Merdin, okul yaş kütüğüne de isminin yazılı olduğu pirinç plakayı çaktı.



