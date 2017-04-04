Hemşire öğrencileri İtalya’da staj yapıyor

Proje kapsamında 8 öğrenci ve meslek dersleri öğretmeni Fatma Demir’in refakatinde üç hafta süreyle başta İtalya’nın Brescia şehrinde, staj eğitimlerini yapıyor. Stajın 2 haftalık eğitim programının 1 haftalık bölümü tamamlanırken, Proje kapsamında öğrenciler acil servis hemşireliğinin bilgi beceri ve yeterliklerini kazanacaklar.

Avrupa stajı sayesinde öğrenciler mezuniyet sonrasında iş bulma imkanı yakalayabilecekleri gibi proje öncesindeki dil hazırlığı ve proje süresince İngilizce, İtalyanca dillerini temel düzeyde öğrenme şansını da yakalamış olacaklar. Proje bitiminde öğrencilere Staj sertifikaları ve Europass Belgeleri verilecek.



Kurum Haberi

