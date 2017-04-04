banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hemşire öğrencileri İtalya’da staj yapıyor

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı çatısı altında bulunan Erasmus+ Mesleki Eğitim öğrenci Hareketliliği 2016 Teklif Çağrısı döneminde Özel Tamer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı ‘Acil Servis Hemşireliği Staj Projesi ‘’ desteklenmeye değer bulundu.

Hemşire öğrencileri İtalya’da staj yapıyor
banner179
Proje kapsamında 8 öğrenci ve meslek dersleri öğretmeni Fatma Demir’in refakatinde üç hafta süreyle başta İtalya’nın Brescia şehrinde, staj eğitimlerini yapıyor. Stajın 2 haftalık eğitim programının 1 haftalık bölümü tamamlanırken, Proje kapsamında öğrenciler acil servis hemşireliğinin bilgi beceri ve yeterliklerini kazanacaklar.
Avrupa stajı sayesinde öğrenciler mezuniyet sonrasında iş bulma imkanı yakalayabilecekleri gibi proje öncesindeki dil hazırlığı ve proje süresince İngilizce, İtalyanca dillerini temel düzeyde öğrenme şansını da yakalamış olacaklar. Proje bitiminde öğrencilere Staj sertifikaları ve Europass Belgeleri verilecek.
 
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner182

banner181