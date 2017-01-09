Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Herkes merak ediyor. Taşımalı Eğitim nedir?

Kayseri'de olumsuz hava şartları nedeniyle baz ilçelerde taşımalı eğitime bir gün ara verilmesinin ardından haber merkezimiz vatandaşlar tarafından soru yağmuruna tutuldu. Özellikle taşımalı eğitimin ne olduğunu, servis ile giden ve kendi çocuğunu kendisinin okula götürenler içinde okulların tatil olup olmadığını merak ettiklerini söylediler.

Herkes merak ediyor. Taşımalı Eğitim nedir?

Kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Akkışla, Felahiye, Develi, Tomarza, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Sarıoğlan ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitim öğretim yapılmayacak.

Peki Taşımalı eğitim nedir?
İlköğretim öğrencilerini köy vb. yerleşim yerlerinden okulun bulunduğu daha büyük merkezlere araçlarla götürüp getirerek yapılan eğitim.
Taşımalı Eğitim; ülkemizde 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçilmesi ile yaygınlık kazanmış bir uygulamadır. İlköğretimdeki (1.sınıf ile 8.sınıf öğrencilerini kapsar) öğrencilere uygulanmaktaydı. 4+4+4 Denilen 12 yıllık zorunlu eğitim ile  liselerdeki öğrenciler de bu kapsama alınmıştır.

Taşımalı eğitim yapılacak olan yöreler ve taşımalı eğitimi yapacak olan okullar, il milli eğitim müdürlüğünün teklifi ve valilik onayıyla belirlenir.
Taşıması yapılacak yerleşim biriminin hangi taşımalı eğitim verecek okula taşınacağı ve öğrencilerin hangi araçlarla, hangi güzergahı kullanarak, hangi saatlerde taşınacağı  belirlenir. Taşıma işini yapacak olan servisler yönetmeliklere uygun olarak ihalelerle belirlenir.

Taşımalı eğitimi verecek olan okullarda taşımalı öğrenciler ile diğer öğrencilerin birlikte, beraber, ayrım yapılmadan eğitim-öğretimden yararlanması sağlanır. Sınıflar ve şubeler buna göre dengeli bir şekilde düzenlenir. Derslerde verilen ödevler, görevler, sosyal faaliyetler taşımalı öğrencilerin de katılabileceği, yapabileceği, ulaşabileceği şekilde planlanır.

Taşımalı öğrencilerin öğle yemekleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca karşılanır. Okullarda öğrencilere uygun yemek verebilecek yemekhaneler ayarlanır. Yemek verecek şirketler yönetmeliklere uygun olarak ihaleyle belirlenir.

Öğrenciler ders bitiminde sayılarak kontrollü ve  gözetimli biçimde  servislerine bindirilir. Servisler okula gelince  öğrenciler sayılır ve öğrencilerin kontrolü yapılır.
Uzun bir eğitim –öğretim yılında çeşitli  problemlerle  karşılaşılabileceği için öğrencilerin veli bilgileri, yerleşim yerinin muhtar bilgileri okullar tarafından kayıt altına alınır. Bir problem oluştuğunda en kısa sürede veliye veya muhtara ulaşılır.


Kayseri Gündem

İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Anahtar Kelimeler:
Taşımalı Eğitim NedirKayseriFelahiyeMelikgaziKocasinanTalasBünyanKar Yağışı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140