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Hollandalı Öğrencilerden Ziyaret

Hollandalı Öğrenciler Eğitim-Bir-Sen’i Ziyaret Etti.

Hollandalı Öğrencilerden Ziyaret
AB Comenius projeleri kapsamında Hollanda’nın Apeldorn, Deventer, Zutphen şehirlerinde faaliyette bulunan ROC Aventus okullarının Sağlık Bölümü Müdürü Herman Hooltmat ve öğretmeni Hakan Karalık ile bir grup öğrenci Kayseri’deki Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi Müdürü A. Vahap GÖKALP ile yaptıkları işbirliği sonucunda Kayseri’ye geldi. Kayseri’de bulunan heyet Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesini ziyaret etti.
Şube başkanı Aydın Kalkan ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek ülkeler arasında eğitim ve kültürel amaçlı gezilerin daha sık yapılmasından yana olduklarını, bu tür faaliyetleri her zaman destekleyeceklerini söyledi. Kalkan ayrıca kılık-kıyafetle ilgili sorular sordu. Bunun üzerine Hollandalı öğretmen ve öğrenciler bütün öğrenci ve çalışanlara kıyafetin serbest olduğunu ve kıyafetle ilgili hiçbir sıkıntılarının olmadığını belirterek gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını vurguladı.
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