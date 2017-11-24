İDEOLOJİK YAKLAŞIMLAR ÖĞRETMENLERİ YORUYOR  

Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, “İlim ve irfan kıstaslarının doğasını zorlayarak ideolojik yaklaşan anlayışlar, öğretmenliği toplum mühendisliklerinin aleti ve aracı olarak kullanabilmiştir.“ dedi.Türk Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Muharrem Çolak ise, öğretmenliğin sadece 24 Kasım’da hatırlanması gereken bir meslek olmadığını belirterek, “Öğretmenlerin iade-i itibarları verilmelidir.” diye konuştu.Kayseri’de 24 Kasım Öğretmenler Günü bugün kutlanacak. Bazı STK’lardan yapılan açıklamalarda öğretmenlerin hangi şartlar altında mesleğini yapmaya çalıştığına dikkat çekildi.Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, başarıya giden yolun iyi müfredat ve öğretmen kadrosu ile amacına ulaşacağını kaydederek yaşanan sıkıntıları dile getirdi.“Her alanda kalkınarak vatan ve millet varlığını ilelebet payidar kılma davamızın en sağlam kaynağı olan insanımızı, hayatın her alanı için bilgi ve beceriyle donatarak yetiştiren öğretmenlerimiz, geceyi gündüze katarak akıttıkları terle, geleceğimiz olan çocuklarımızı özveriyle yetiştirme gayretiyle onurlu bir mesleği icra etmektedir" diyen Kalkan, "Ne var ki, yüzyıllık siyasal iniş çıkışların toz dumanı içinde bu onurlu meslek erozyona uğratılmış, öğretmenlerimiz hak ettiği değeri göremez olmuştur. İlim ve irfan kıstaslarının doğasını zorlayarak ideolojik yaklaşan anlayışlar, öğretmenliği toplum mühendisliklerinin aleti ve aracı olarak kullanabilmiştir. 24 Kasım, millet iradesine darbe yapmış 12 Eylül dayatmacılarının, işledikleri kitlesel cürme öğretmenleri de ortak etmek için tahsis ettikleri son uygulamalardan biri olmuştur" diye konuştu.Öğretmenin etkilemediği bir kişinin olmadığının altını çizen Aydın Kalkan, "Öğretmen, eğitimin en önemli unsurudur ama tek unsuru değildir. Başta müfredat olmak üzere, okul, eğitim ve öğrenci de diğer unsurlardır. Öğretmen güçlü, donanımlı bir ses olabilir ancak müfredatın kapalı, sıkıntılı mahiyeti, o sesin kendini ifade etmesine imkân vermiyorsa veya talip olması gerekenlerde sağır bir duyarsızlık varsa, öğretmen tohumunu bulamamış toprağa dönüşür" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:"O nedenle, öğretmenin etkisinden en yüksek düzeyde yararlanmak için, evvela amacı, ruhu, felsefesi millî bünyemize, insan ve medeniyet değerlerimize uygun bir müfredata sahip olmak gerekir. Başarıya giden yol, ancak iyi bir müfredat ve öğretim kadrosuyla amacına ulaşır. O takdirde öğretmen saygınlığı kendiliğinden artar, artmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, yapacağı düzenlemelerde bu hassasiyetleri gözetmelidir.”Türk Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Muharrem Çolak ise, öğretmenliğin sadece 24 Kasım’da hatırlanması gereken bir meslek olmadığını belirterek, “Öğretmenlerin iade-i itibarları verilmelidir.” dedi.Çolak, yazılı bir açıklama yaparak sıkıntılar üzerinde durdu.Öğretmenliği, “Emektir, fedakârlıktır, sevgidir, yalnızlıktır bir o kadarda güzelliktir. Nesillere şekil veren ustalıktır.” sözleriyle anlatan Başkan Muharrem Çolak, “Atatürk’ün ‘Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır’ sözü bizleri gururlandırsa da günümüzde maalesef öğretmenlere gereken değer ve saygı yeterince gösterilmemektedir ” dedi.Başkan Çolak beklentileri ise şu şekilde sıraladı:1.Öğretmen atamasında mülakat uygulaması kaldırılmalıdır2.Öğretmenlerin günün koşulları itibarı ile mali durumları düzeltilmeli3.3600 ek gösterge öğretmenlere verilmelidir.4.Vergi dilimi uygulaması güncellenmeli5.Sözleşmeli, eleman, ücretli, nitelikli veya niteliksiz kavramları öğretmenleri olumsuz etkilemektedir.6.Kariyer basamakları sisteminin yeniden sınavsız bir şekilde Öğretmenlerin hizmet yılına göre revize edilip uygulanmasını bekliyoruz.7.Eğitim-öğretim ve sınav sisteminde yapılan sık değişiklikler öğretmenlerimizi olumsuz etkilerken. Bu değişikliklerin paydaşlarla paylaşılmadan yapılması süreci ve sistemi olumsuz etkilemektedir.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Gelecek gençlerin, gençler öğretmenlerin eseridir’ diyor. Günümüzde geleceğimizi şekillendirecek olan değerli öğretmenlerimiz gerek ekonomik gerekse sosyal haklar olarak hak ettiklerini alamıyor” diye konuştu.Ülkelerin öğretmenlerle geleceğe yatırım yapacağını belirten Arık, “Toplumların kalkınmışlığının ve geleceğe yaptığı yatırımın en önemli göstergelerinden biri öğretmenlere verdiği değerdir. Toplumun farklı kesimlerini hedef alarak, onları itibarsızlaştırmayı hedefleyen AKP politikalarından maalesef değerli öğretmenlerimizde üzerine düşen payı fazlasıyla almıştır. Kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil gibi isimler altında öğretmenler arasında dahi ayrım yapılarak öğretmenlik mesleği tartışmalı bir hale getirilmiştir. Adeta yapboz tahtasına dönen ve hiçbir şekilde eğitimcilerin görüşü alınmadan şekillendirilen eğitim sistemi öğrencilerimiz kadar öğretmenlerimizi de mağdur etmektedir. Oysa gerek yüce dinimizde gerekse bu ülkenin temellerinde eğitimin ve eğitimcilerin önemi çok farklıdır. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Gelecek gençlerin, gençler öğretmenlerin eseridir’ diyor. Günümüzde geleceğimizi şekillendirecek olan değerli öğretmenlerimiz gerek ekonomik gerekse sosyal haklar olarak hak ettiklerini alamıyor” diye konuştu.CHP iktidarında hem eğitim sisteminde hem de eğiticilerin hakları konusunda köklü değişikliklerin yapılacağın belirten Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Öncelikle öğretmenler arasındaki statü farklarının kaldırılması gerekiyor. Okullarımızın yüzbinleri bulan öğretmen açığı son bulmalı, atama bekleyen öğretmenlerimizin atamaları vakit kaybetmeden yapılmalıdır. Bu ülkenin cumhurbaşkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını, bilim adamlarını yetiştiren, geleceği şekillendiren öğretmenlerimizin ek göstergeleri yükseltilmelidir. Biliyoruz ki, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ancak öğretmenlerimizin yetiştireceği fikri hür, vicdanı hür, araştıran, sorgulayan nesillerle ulaşabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın nezdinde tüm şehit öğretmenlerimizi, ebediyete intikal eden değerli öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor; tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin de yazılı basın açıklamasında öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.24 Kasım’ın eğitim emekçilerinin karşı karşıya kaldıkları sorunlar nedeniyle buruk bir şekilde kutlanacağını belirten Başkan Keskin; Mesleğini icra edemeyen, atanamayan, öğretmenler, türlü iftiralarla mesleğinden alıkonulanlar ve eğitimin kalitesinin düşürülmesi bugünün layıkıyla kutlanmasını engellemekte” dedi.Geleceği şekillendiren, gençleri yetiştiren öğretmenlerin hak ettikleri değeri görmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Feyzullah Keskin, "Öğretmenlik saygın bir meslektir. İktidarın kaygılarıyla sindirilmiş bir yapıya büründürülmemeli, yeniden toplumsal gelişmenin öncüsü olmalıdırlar. Bu nedenle öğretmenlik mesleğinin yeniden toplumun en saygın mesleklerinden biri haline getirilmesi konusunda tüm gayretler sarf edilmelidir. Ancak, 15 yıllık AK Parti iktidarında 6 kez Bakan değişmiş, defalarca değişen sistem karmaşık bir yapıya sürüklenmiştir. İşin en acı yanı ise, bu değişiklikler yalnızca siyasi kaygılarla yapılmış, eğitim amacı önemsenmeden hayata geçirilmiştir. Bu değişikliklerden hiçbir sonuç alınmamıştır" diye konuştu.İl Başkanı Keskin, “24 Kasım Öğretmenler Günü bir bakıma kendimizi sorguladığımız bir gün olmalıdır. Ataması yapılamayan 455 bin 119 öğretmen yine atanamamış ve Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl da kadrolu atama yapmak yerine tüm il ve ilçelerde ücretli öğretmen alımı yapmıştır. Öğretmenler ücretli ve sözleşmeli değil, kadrolu atanmalı, statü, ek gösterge ve ek ders ücretleri iyileştirilmelidir.” dedi.