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‘II. Yaşam Bilimleri Kongresi’ AGÜ’de yapılacak

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından ‘II. Yaşam Bilimleri Kongresi’ yapılacak.

‘II. Yaşam Bilimleri Kongresi’ AGÜ’de yapılacak
Bu yıl 2. düzenlenecek kongreye, 31 şehirden biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyomühendislik, kimya ve mühendislik bilimlerinden yaklaşık 500 kişi katılacak.
Kongre, 23-25 Şubat tarihleri arasında AGÜ Sümer Kampüsü, Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.
Kongrede, Kanser Moleküler Biyolojisi, İnsan Hastalıklarının Genetik Temelleri, Rejeneratif Tıp, Doku Mühendisliği, Kök Hücreler, Proteomiks, Biyoenformatik, İlaç Hedefleme, Nanobiyoteknoloji, Sinir Bilimleri, İmmünoloji ve Biyomedikal Enstrümantasyon gibi güncel konular ele alınacak.
Kongre, yaşam bilimleri konusunda ülkemizde yapılan bilimsel çalışma sonuçlarının sunulması, tartışılması ve özellikle eğitim süreci devam eden katılımcıların bilgilendirilmesini amaçlıyor.
Kurum Haberi
 
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