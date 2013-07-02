İİBF öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 31. Dönem mezunlarını verdi Süleyman Demirel Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ekrem Erdem, öğrenciler ile aileleri katıldı. Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Özlem Üntez’in birincilikle bitirdiği mezuniyette 342 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Törende konuşan ERÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Ekrem Erdem, "Bugün 5 yıllık bir eğitimin ardından mutlu bir gün yaşıyorlar. Bazı okullardan mezun olan arkadaşlarınız gibi spesifik bilgiler alarak mezun olmuyorsunuz. Aldığınız diploma size avantaj sağlayacaktır" şeklinde konuştu.



ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan da, "Bugün yaklaşık 400'e yakın öğrencimizi mezun ediyoruz. Öğrencilerimizin sevincini paylaşıyoruz ve onları kutluyoruz. Öğrenciler için yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonraki yaşantınızda başarılar diliyorum" dedi.



Öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra fakülte marşını okuyarak keplerini attılar. Tören sonunda bu heyecanlı günlerini öğrenciler arkadaşları, hocaları ve aileleriyle birlikte fotoğraflarını ölümsüzleştirdiler.

Haber: Bünyamin Gültekin