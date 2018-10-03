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İki Uluslararası Konferansın Başkanı AGÜ’den

Abdullah Gül Üniversitesi, Polonya Varşova Üniversitesi, Otomasyon ve Robotik Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlen 2. Uluslararası Robot ve Akıllı Sistem Konferansı ile 3. Mekatronik Sistemler ve Kontrol Mühendisliği Uluslararası Konferansı’nın başkanlığını Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Faruk Keçeci yapacak.

İki Uluslararası Konferansın Başkanı AGÜ’den

2. Uluslararası Robot ve Akıllı Sistem Konferansı (ICRIS 2019 http://www.icris.net) konferansı, 23-25 Şubat 2019 tarihlerinde Polonya'nın Varşova kentinde; 3. Mekatronik Sistemler ve Kontrol Mühendisliği Uluslararası Konferansı (ICMSCE 2019, (http://www.icmsce.com/) ise 26-28 Şubat 2019 tarihlerinde Fransa'nın Nice şehrinde düzenlenecek. 

Her iki konferans da AGÜ Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Faruk Keçeci başkalığında gerçekleştirilecek. 

Abdullah Gül Üniversitesi'nin uluslararası tanınırlığını arttırmak ve yeni nesil bir üniversite olarak topluma hizmet etme misyonunu yerine getirmek amacıyla da bu tür organizasyonları gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirten Prof. Dr. Faruk Keçeci, bu tür çalışmalarının devam edeceğini söyledi. 
Prof. Dr. Keçeci, 2016 yılında Mekatronik Sistemler ve Kontrol Mühendisliği Uluslararası Konferansı Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi’nde ve 2018 yılında da Hollanda'nın Amsterdam şehrinde gerçekleştirildiğini, Hollanda’da yapılan konferansta İtalya’dan Prof. Dr. Giovanni Muscato Otonom Tarım Robotları ve Amerika Virginia Tech. Üniversitesi’nden Doç. Dr. Pinhas Ben-Tzvi Askeri Robotlar hakkında konuşmalar yaptığını anımsattı. 
 

İHA

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