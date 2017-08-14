İl Kültür’de kurs kayıtları başladı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, “Kültürümüzün önemli unsurlarından olan geleneksel el sanatlarımızın bozulmasını ve yok olmasını önlemek, aslına uygun olarak öğretilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve yeni ustalar yetiştirmek amacıyla müdürlük bünyesinde her yıl çeşitli kurslar açtıklarını ve bu kurslara gösterilen ilgi ve alakadan da oldukça memnun oluklarını ifade ederek, bu yılda yine Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile kültür merkezimizde ‘bağlama, kağıt rolyef ve seramik’ kurslarını açacağız.

Bu kursların yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetleri kapsamında 2018 yılı ocak ayı içerisinde de Türk süsleme sanatlarımızın önemli unsurlarından biri olan "Ebru Kursu" nun açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Taymuş, kurs kayıtları hakkında gerekli bilgilerin Müdürlüğümüz 222 03 63 ve 222 08 98 numaralı telefonları aranarak kültür-sanat şubesinden öğrenilebileceğini belirtti. Kayserili hemşehrilerimizin bu kurslara davet ediyoruz diyen Taymuş, açılan ve açılacak olan tüm kurslarımızın Kayserimizin kültür-sanat hayatına hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

(İHA)

