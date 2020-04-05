İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta buluştu Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime devam eden Kadir Has Ortaokulu öğrencileri ile görüntülü olarak konuştu. Öğretmenlerin her gün okulda bulunan bin 800 öğrenciye ulaştığı uzaktan eğitime katılan Ekinci, “Her türlü teknoloji ile öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

05 Nisan 2020 Pazar 12:17