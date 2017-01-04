İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalıdan Örnek Davranış Görevine yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, örnek bir davranış sergileyerek “hayırlı olsun” ziyaretine gelenlerin gönderdiği çiçeklerin satılmasını sağlayarak elde edilen geliri Türkiye Şehit ve Harp Malulü Gaziler Derneği Kayseri Şubesine bağışladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, görevine başlamasının ardından makamına çok sayıda çiçek geldiğini ve bakımı zor olan çiçekleri satarak elde edilen 850 TL'nin Türkiye Şehit ve Harp Malülü Gaziler Derneği Kayseri Şubesine bağışladığını belirterek “ Ülkemiz için canları pahasına mücadele eden ve bu uğurda hayatlarını kaybeden veya gazi olan insanlarımızın ailelerine bir nebzede katkıda bulunmak bizleri mutlu etmiştir. Vatanı uğruna şehit düşenlere Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar dilerim ” dedi.