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İlahiyat Vakfından Vali'ye Ziyaret

Kayseri İlahiyat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Cingil ve Yönetim Kurulu Üyeleri Valin Şerif Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

İlahiyat Vakfından Vali'ye Ziyaret
Vali Şerif Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlahiyat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine teşekkür etti.
Ziyarette, Melikgazi İlçesi Güllük Mahallesinde bulunan Kayseri İlahiyat Vakfına ait üç adet binanın Kayseri Anadolu İmam hatip Lisesinin ek binası olarak kullanılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine ilişkin protokol,
Mülkiyeti Kayseri İlahiyat Vakfına ait Mustafa Germirli İmam Hatip Okuluna ait okul ve yurt binalarının yabancı öğrencilerin İmam Hatip Öğretimi Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kullandırılması protokol,
Keykubat Mahallesinde mülkiyeti Kayseri İlahiyat Vakfına ait taşınmazın üzerinde bulunan binanın 2012-2013 yılından İmam Hatip Lisesi olarak kullanılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine ilişkin üç adet protokol Vali Şerif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ve Kayseri İlahiyat Vakfı Başkanı Rafet Cingil tarafından imzalandı.
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