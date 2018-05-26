İletişim Fakültesi 2017-2018 mezunlarını Verdi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi’nde 3 bölümden 450 öğrenci mezun oldu.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ yaptı. Fakülte hakkında bilgiler veren Dekan Akdağ, “Hocalarınız olarak bizler öğretim görevimizin dışında sizlere hep destek olmaya çalıştık. Bundan sonraki hayatınızda başarılı olmanızı, huzurlu ve mutlu olmanızı sağlayacak, bilgiler ve alışkanlıklar kazandırmaya çalıştık. Bu vesile ile öğrencilerimize bir evlat şefkati ve hassasiyeti le yaklaşan, öğreten ve onları eğiten tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da konuşmasında mezun olan öğrencilere nasihatlerde bulunarak, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, mezun öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Rektör Güven, “İyi bir iletişim, iyi temas ve tatlı bir dil birçok sorunun önüne geçecektir. Bizim sizlere tavsiyemiz, ne iş yaparsanız yapın, hangi görevi üstlenirseniz üstlenin, insanları dinlemeyi prensip edinin. İnsanları önce dinleyin, onlarla iyi bir iletişim içerisinde olun. Sorunlarını dinleyip onlara yardımcı olmaya çalışın. Göreceksiniz birçok sorunu rahatlıkla çözebileceksiniz. İnsanlara karşı ön yargılı olmayın. Çünkü ön yargı başkalarının size empoze ettiği fikirlerdir. Siz kişiler veya olaylar hakkında kendi kararlarınızı kendiniz oluşturun. Bununda en güzel yolu araştırmak ve dinlemektir. Araştırmakta sizin işiniz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne plaket takdim edilerek, diplomaları verildi. Okul birincisinin mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan 450 öğrenciye diplomaları verdi.

Mezuniyet töreni mezun öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatmasının ardından son buldu.

İHA