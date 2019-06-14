İletişim öğrencileri mezun oldu

Türkiye’ye Tanzanya’dan gelerek Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde eğitimini tamamlayan 23 yaşındaki Bubinza Peter Bubinza, mezuniyet sevinci yaşadı. 4 yıllık eğitiminin ardından okulu birincilikle bitiren Bubinza, diplomasını aldı. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, Tanzanya’nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kionda, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.







ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, “İletişim fakültemiz 2001 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayan fakültelerimizden bir tanesidir. İletişim fakültemizde gerek eğitim kalitesi, gerek uygulama faaliyetleri gerekse ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle üniversitemize katkı sağlayan önemli fakültelerimizden bir tanesidir” diye konuştu.







Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da mezun öğrencilere nasihatlerde bulunarak, “Gazeteciliğe başlayalı 39 yıl oldu. Bu kolay değil ama gerçekten hak ölçüsünde gazetecilik yapabilirsek güzel bir mesleği ifa etmiş oluruz. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye’deki en iyi 5 iletişim fakültesinden biridir. Oradaki imkanlar ve değerli hocalarımızla bu manada Türkiye’de önemli bir yerde olduğundan emin olabilirsiniz. Saygın ama zor bir meslek seçtiniz” şeklinde konuştu.









Mezun olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Bubinza Peter Bubinza, “Benim için çok mutlu bir gün. Fakülte birincisi olarak mezun olmamın gururunu yaşıyorum. Bu başarıyı elde etmemin en büyük destekçisi olan değerli hocalarıma, birlikte çalıştığım takım arkadaşlarıma ve bana maddi, manevi her türlü destek veren aileme teşekkür ederim. Bugün verdiğimiz 4 yıllık emeğin karşılığını almaktayız. Bundan dolayı hepimiz çok mutlu ve sevinçliyiz. Rehavete kapılmayalım. Bundan sonraki hayatlarımızda daha büyük mücadeleler ile karşılaşacağız. Dolayısıyla bütün yaşadığımız toplumun ve dünyanın sorunlarına bakarak hedeflerimizi daha yüksek tutmalıyız. Derdimizi büyük, vizyonumuzu geniş tuttuğumuz sürece, azim, gayret ve disiplinli bir çalışmayla gerek Türkiye’de gerekse dünyada daha nice başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Törende dereceye giren öğrencilere plaket takdimi yapıldı. Derece giren öğrenciler ise şöyle; Bubinza Peter Bubinza (fakülte birincisi), Zehra Caferoğlu (fakülte ikincisi), Emine Betül Bağış (fakülte üçüncüsü), Bubinza Peter Bubinza (Gazetecilik Bölümü birincisi), Simge Ortakcı (Gazetecilik Bölümü ikincisi), Gökhan Erek (Gazetecilik Bölümü üçüncüsü), Zehra Caferoğlu, (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü birincisi), Hayriye Nur Alıcı (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ikincisi), Merve Özyurt (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü üçüncüsü), Emine Betül Bağış (Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü birincisi), Emrah Kopal (Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ikincisi), Gülistan Önem (Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ikincisi), Sevim Karadağ (Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü üçüncüsü), Binnur Biray Şahin (Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü üçüncüsü).



