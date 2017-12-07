İlim, fedakârlık gerektirir!

Açılış programı, Camii Kebir İmam Hatibi Halil İbrahim Aslan’ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

İl Müftüsü Doç Dr. Şahin Güven, açılış programında yaptığı konuşmasında bu kursun özel bir hüviyete sahip olduğunu ifade ettikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlim yolunda yürümek güzeldir ama bunun yanında belli zorluklar taşır, fedakârlıklar gerektirir. Bu yola girdiyseniz eğer evinizden, çocuklarınızdan, sosyal hayatınızdan, misafir almak ve misafir olmaktan fedakârlık yapmak zorundasınız. Arapların güzel bir sözü vardır; mealen şöyle: ‘Her bir şeye ulaşmak için bir engel vardır. Ama ilme ulaşmak için birden fazla engel vardır.’ Bu engelleri aşabilmek, azim ve gayret sonucunda olacaktır. İlim yolu, sabır ve sebat gerektirir. Bizler, sizlerden sabır ve sebat bekliyoruz inşallah.

Sizlere, ilim yolcularının bu yol üzerindeyken neler yaşadıklarını, ne tür sıkıntılara katlandıklarını anlatan Abdulfettah Ebu Gudde’nin ‘İlim Yolunda’ kitabını ve hem öğretmen hem de öğrenci ilişkisinin nasıl olması gerektiğini anlatan ‘Talimu’l-Muteallim’ isimli kitabı tavsiye ediyorum. Bu kitapların sizlere rehberlik edeceğini düşünüyorum.

Bu kursun oluşturulmasında, yürütülmesinde emeği geçen bütün Hocalarımıza ve görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle kursun sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde ve resmi işlerin takibinde katkısı olan Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezine, özellikle de Müdürü Sayın Dr. Abdülkadir Kabdan Bey’e teşekkür ediyorum.” dedi.

Şahin Güven’den sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Kemal Atik, bu tür kursların devamının gelmesi ve faydalı hale getirilmesi için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini ve edeceklerini ifade etti.

Son konuşmacı olarak kürsüdeki yerini alan Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdülkadir Kabdan, bu Aşere Takrib kursunun, geçtiğimiz ay açılan Tashih-i Huruf kursunun bir devamı olacağını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

“Hepimiz, böylesi yerlerde, gelip geçiyiz. Bu kurslarda okurken, aynı zamanda okutmayı da göze almaya çalışmalısınız. Öğrendikten sonra kendinizden sonraki nesle aktarmanın gayreti içerisinde olursanız kursumuz, hazırlanma ve yürütme maksadına erişmiş olacaktır.

Aşere Takrib kursunun neden yapıldığını, amacının ne olduğunu araştırıp kendi aranızda müzakere etmenizi tavsiye ederim. Böylece kursun sizlere daha verimli olacağını düşünüyorum.” dedi.

Programa, İl Müftü Güven’in yanı sıra, Prof. Dr. Kemal Atik, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdülkadir Kabdan, Bünyan İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan ve kursiyerler katıldı.



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