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İlk Bine Girip İlk Tercihi ERÜ Olan Öğrencilere Laptop Hediye Edildi

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite sınavında ilk bine girip ilk tercih olarak Erciyes Üniversitesi'ni seçen öğrencilere laptop hediye etti.

İlk Bine Girip İlk Tercihi ERÜ Olan Öğrencilere Laptop Hediye Edildi

Rektörlük makamında gerçekleşen hediye takdim töreninde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Rektör Çalış, üniversite sınavında sosyal bilimler puan türünde ilk bine girip ilk tercih olarak Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne yerleşen Tuğba Oymak, Nur Sena Aydeniz,  Semanur Yabangülü ve Meryem Binici'ye laptop hediye etti.
Hediye takdim töreninde; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ile Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Kara ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt da hazır bulundu.
 

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